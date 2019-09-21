Два КПВВ на админгранице с Крымом изменят режим работы из-за ремонта

Через "Каланчак" будут пропускать только пешеходов.

Два КПВВ на админгранице с Крымом изменят режим работы из-за ремонта
Фото: dpsu.gov.ua

Режим пропуска граждан через КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом изменится с 23 сентября. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"С 08.00 23 сентября в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении.

В КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако пограничники предупредили о "неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

Отмечается, что строители проведут модернизацию контрольных пунктов. Рабочие прибыли на "Чонгар" и "Каланчак" в пятницу, 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом по поручению Зеленского началось строительство двух новых контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Завершить строительство планируется до 15 ноября.

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