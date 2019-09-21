Трамп одобрил введение дополнительных войск в Саудовскую Аравию

Точное число военных не сообщается.

Трамп одобрил введение дополнительных войск в Саудовскую Аравию
Марк Эспер
Фото: newsader.com

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для укрепления безопасности Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 20 сентября, во время брифинга сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает Голос Америки.

Пентагон сообщил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи. Американские войска сосредоточатся на воздушной и противоракетной обороне.

По словам Эспера, развертывание дополнительного контингента в регионе произойдет в ближайшие дни.

Генерал Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что численность контингента не достигнет тысяч, но не предоставил иной информации.

Это решение принято после атаки на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, виновными в которых США считают Иран. По словам Эспера, оружие, при помощи которого была совершена атака, было произведено в Иране.

Напомним, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная к Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики заявил, что инцидент "вне всяких сомнений", произошел при поддержке Ирана.

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