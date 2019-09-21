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2019-09-21
В польской больнице скончался украинский военный
Николай Гладий воевал в составе 53-й бригады.
Фото: http://www.mobilmusic.ru
В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом говорится на странице 53-й ОМБр в Facebook.
О смерти военного сообщили в пятницу, 20 сентября, в украинском консульстве в Польше.
Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.
Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет.
Гладий родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.
Фото: https://www.#facebook#.com/53brigade
Николай Гладий
Напомним, в пятницу, 20 сентября, в результате обстрелов боевиков ранения получили трое украинских военных.
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