В польской больнице скончался украинский военный

Николай Гладий воевал в составе 53-й бригады.

В польской больнице скончался украинский военный
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом говорится на странице 53-й ОМБр в Facebook.

О смерти военного сообщили в пятницу, 20 сентября, в украинском консульстве в Польше.

Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет.

Гладий родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ.

Николай Гладий
Фото: https://www.#facebook#.com/53brigade
Николай Гладий

 

Напомним, в пятницу, 20 сентября, в результате обстрелов боевиков ранения получили трое украинских военных.

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