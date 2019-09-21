Американский транспортно-десантный катамаран зашел в Одесский порт

Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы.

Американский транспортно-десантный катамаран зашел в Одесский порт
Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma
Фото: dumskaya.net

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром зашел в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает "Думская".

В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.

Войдя в Черное море, американский корабль сначала направился в Поти, однако, по информации СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения 10 часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в украинский порт. Первый состоялся 29 июня, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставил в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений.

Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead.Его длина - 103 метра, ширина 28,5 метров. Корабль может взять на борт более 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. На нем также есть вертолетная площадка.

Катамаран выглядит очень необычно - он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.

Напомним, 9 июля, спустя пятидневный перерыв, пять кораблей НАТО покинули Одесский порт и вышли в Черное море, чтобы продолжить учения Sea Breeze 2019.

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