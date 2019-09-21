Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"

Пяти региональным вещателям грозит отзыв лицензии.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина". Решение единогласно поддержали все члены совета, сообщает "Укринформ".

Речь идет о пяти региональных телеканалах: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

Член Национального совета Сергей Костинский отметил, что все нарушения идентичны и касаются всех пяти телеканалов.

"Мы регулярно проводим мониторинги на соблюдение условия конкурса и программы концепции, которые нужно выполнять. Телеканалы не исполняют довольно давно. Очередным мониторингом речи от 19 июля 2019 зафиксированы признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Соответственно мы осуществили внеплановую проверку с 22 августа по 23 августа. И зафиксировали нарушения ", - сказал Костинский.

Нарушениями лицензионных условий является увеличение объема информационно-аналитических и публицистических передач - по лицензии 2 ч. 30 мин, фактически 22 час. 50 мин.

"Отсутствуют культурно-художественные, научно-просветительские передачи, развлекательные и музыкальные передачи, детские передачи, фильмопоказ. По лицензии предусмотрено наличие логотипа каждой конкретной компании, фактически является логотип "112 Украина", - сказал Костинский.

Представители этих компаний на заседание не явились, несмотря на приглашение.

Через неделю, 26 сентября, будет рассматриваться вопрос о продлении или непродлении лицензий телеканалам.

Напомним, ранее на этой неделе Шестой апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала "112 Украина".