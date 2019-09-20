На Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ

Боевики утром были активны на Донецком направлении.

По состоянию на 12:00 пятницы роSSийско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 20 сентября, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь четыре раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении около 2:30 ночи из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

"На Донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений ООС вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа. Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников возле Новогнатовки.

Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки", - говорится в дневной сводке.

Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь. О потерях среди ВСУ не сообщалось.