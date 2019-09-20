Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа

Объемы транзита и длительность контракта будут обсуждаться на следующем раунде переговоров.

Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа
Алексей Оржель
Фото: www.finobzor.com.ua

Украина на трехсторонних переговорах передала РоSSии и Европейскому Союзу проект нового договора о транзите роSSийского газа.

Об этом по итогам встречи сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают "Українські Новини".

"Украина передала сторонам проекты договоров. Это дорожная карта, как мы до до 1 января года получим независимого сертифицированного оператора, проект договора об интерконнекторе и проект договора про транспортирование", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина намерена двигаться максимально активно для подписания договора полностью в соответствии с европейскими нормами. Также он не исключает риска неподписания договора. Объемы транзита и длительность контракта будут обсуждаться на следующем раунде переговоров.

Министр также сообщил, что роSSийская сторона подтвердила готовность работать по европейским правилам при заключении нового контракта.

"Европейская сторона подтвердила, что будет сотрудничать и поддерживать Украину в части необходимых действий, касающихся сертификации ГТС и роSSийская сторона подтвердила, что готова работать по европейским правилам", - сказал он.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Украина намерена договариваться с ЕС и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, "Нафтогаз" готов сократить исковые требования к роSSийскому "Газпрому" с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах предложит Украине краткосрочный транзитный контракт.

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