Рада с трудом утвердила реформу государственной службы

Упрощается назначение и увольнение чиновников, вводятся контракты.

?Рада с трудом утвердила реформу государственной службы
Фото: Макс Левин

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1066 о реформе государственной службы, которая, по мнению его авторов, необходима для перезагрузки власти.

За него проголосовали 228 депутатов при 226 минимально необходимых. "Слуга народа" дала только 224 голоса, оставшиеся четыре - внефракционные мажоритарщики.

Этим законопроектом вносятся изменения в законы "О центральных органах исполнительной власти", "О Кабинете министров Украины", "О государственной службе" и ряд других нормативных актов.

Законопроект предполагает упрощение порядка принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также повышение ответственности госслужащих за результаты их работы, так называемый KPI.

Депутаты решили ввести возможность контрактной формы прохождения государственной службы.

Также ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего и выплаты за дополнительную нагрузку.

Будет существенно снижена роль Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в предоставлении предложений по назначению и увольнению госслужащих категории "А".

"При подготовке ко второму чтению мы учли принципиальные моменты. Это в первую очередь социальная защита государственных служащих. Мы оставили то, что действие Кодекса законов о труде на них распространяется. У них появляются гарантии, связанные с отпусками, больничными и т.д. Также мы поработали над контрактами в госслужбе, урегулировали, что 7% госслужбы может быть на контракте, это примерно 14-15 тысяч человек. То есть снимаются опасения, что будет какая-то параллельная госслужба", - заявил во время представления законопроекта депутат Александр Корниенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятый в 2015 году закон "О государственной службе" на практике оказался невзвешенным и излишне бюрократичным, в связи с чем необходимы безотлагательные комплексные мероприятия по реформированию существующей системы государственной службы.

В то же время оппозиционерка Иванна Климпуш-Цинцадзе из "Европейской солидарности" сказала, что принятый законопроект "закрепощает госслужбу под политические хотелки".

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