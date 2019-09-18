Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"

Донбасс получит особый статус после проведения там демократических выборов.

Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
Фото: Макс Левин

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", по которой отдельные районы Донецкой и Луганской областей получат особый статус после проведения там демократических выборов.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

По его словам, "формула Штайнмайера" была согласована на встрече советников "нормандской четверки" 2 сентября.

"Советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в силу "в предварительном формате" на момент проведения выборов. И окончательно этот закон вступает в силу, когда БДИПЧ ОБСЕ принимает решение, что выборы состоялись в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ", - цитирует Пристайко "Интерфакс-Украина".

Пристайко подчеркнул, что среди того, о чем 2 сентября договорились советники, "больше нет никаких слов". "Ни как выборы проводятся, ни кто перед кем, ни что они проводятся "под дулами автоматов" или в момент получения контроля над границей. Все, что появляется, - это "наросты", это понятная человеческая реакция", - указал он.

Кроме того, по словам министра, советники глав государств "нормандской четверки" договорились о решении вопроса с разведением сил в зоне конфликта на Донбассе на трех ранее уже согласованных участках линии соприкосновения.

"Я знаю, что наши роSSийские партнеры, партнеры по переговорам я имею в виду, выдвинули третье предложение, что должен быть согласован документ, который подпишут лидеры. Это звучит логично, но даже этот пункт мы, четыре советника, включая роSSийского представителя, не обсуждали", - добавил он.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще осенью 2014 года. Весной 2015 года в него внесли изменения, которые так не позволили ему начать действовать, - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.

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