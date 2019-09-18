Регламентный комитет рекомендовал Раде "принять к сведению" факты "кнопкодавства"

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал ВР принять к сведению факты неличного голосования депутатами Еленой Копанчук и Сергеем Литвиненко (фракция "Слуга народа"). Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 18 сентября, сообщает "Укринформ".

"Предлагается принять к сведению поручения ... относительно неличного голосования отдельными народными депутатами ... и обратиться к народному депутату Александру Ковалеву с предложением предоставить объяснения относительно подтверждения или опровержения информации о неличного голосования ним и повторно пригласить его на заседание комитета для рассмотрения данного вопроса ", - заявил председатель регламентного комитета Сергей Кальченко.

В отношении однопартийцев комитет уточнил свое решение: формулировку "обратить внимание" заменили на "предупредить о необходимости соблюдения норм Конституции".

О дисциплинарных мерах в отношении депутатов речь не идет.

Напомним, в сентябре в Раде зафиксировали три случая "кнопокодавства" - голосования за других депутатов: попались депутаты СН Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, а также внефракционный мажоритарщик Александр Ковалев. Копанчук и Литвиненко уже заявили о готовности передать свою зарплату за месяц на счета благотворительных фондов.