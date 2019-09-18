ГБР допросило пятерых освобожденных из роSSийского плена моряков

Следователей интересуют обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива.

ГБР допросило пятерых освобожденных из роSSийского плена моряков
Роман Труба
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований допросило пятерых освобожденных из росийского плена моряков.

Об этом сообщил директор бюро Роман Труба, передают "Українські новини".

"Нас интересуют только обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива. Если я не ошибаюсь, то были допрошены пятеро моряков", - сказал он.

Труба подчеркнул, что ГБР консультируется с врачами о возможности допроса освобожденных моряков.

Он также отметил, что бывшего президента Петра Порошенко по данному производству не допрашивали.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен роSSийскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в РоSSии закрыты не были.

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