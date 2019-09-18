ГБР допросило пятерых освобожденных из роSSийского плена моряков

Следователей интересуют обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива.

Государственное бюро расследований допросило пятерых освобожденных из росийского плена моряков.

Об этом сообщил директор бюро Роман Труба, передают "Українські новини".

"Нас интересуют только обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива. Если я не ошибаюсь, то были допрошены пятеро моряков", - сказал он.

Труба подчеркнул, что ГБР консультируется с врачами о возможности допроса освобожденных моряков.

Он также отметил, что бывшего президента Петра Порошенко по данному производству не допрашивали.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен роSSийскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.