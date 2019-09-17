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2019-09-17
Зеленский назначил более 40 судей в местные общие суды
Президент обещал, что не будет задерживать назначения, как его предшественник.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 сентября, назначил 41 судью в местные общие суды.
Об этом говорится в указе №698/2019.
Этим документом назначены семь судей в Днепре, три в Житомире, по два в Виннице и Харькове, по одному судье в Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне, Черкасах, Чернигове, Мариуполе, Борисполе и большом количестве районных центров.
Напомним, на прошлой неделе LB.ua писал, что с 20 мая Высший совет правосудия направил Зеленскому представления о назначении 66 судей.
Владимир Зеленский заявлял, что не будет задерживать назначение судей, как его предшественник Петр Порошенко.
Президент играет церемониальную роль в назначении судей.
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