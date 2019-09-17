РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны

С октября в вооруженых силах РФ на Донбассе смогут служить только военные с роSSийскими паспортами.

РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны

РоSSия ускорила процесс предоставления роSSийского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в "нормандском формате". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", - сказано в сообщении.

В частности, с 1 октября в подразделениях роSSийско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с роSSийскими паспортами и лица, которые начали оформлять роSSийское гражданство в установленном порядке. ГУР заявляет, что увеличением количества роSSийских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей РоSSия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации "минских соглашений" и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в конце сентября - начале октября.

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