Глава миссии ООН призвала ВР разрешить переселенцам голосование на местных выборах

Матильда Богнер также считает обязанностью Украины выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам возможность голосовать на предстоящих местных выборах. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава миссии Матильда Богнер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН .

Она отметила, что Мониторинговая миссия будет следить за развитием событий вокруг Избирательного кодекса, на который президент Украины Владимир Зеленский наложил вето, предоставив парламенту 30 дней на внесение изменений в документ.

Богнер подчеркнула необходимость решить проблему с выплатой пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса: "Пенсии следует выплачивать всем, кто имеет на них право, независимо от места их проживания. Это настоятельная рекомендация. И мы надеемся, что новое правительство будет считать ее одним из приоритетов".

Кроме того, в Миссии отмечают, что нужно найти механизм погашения задолженности по выплате пенсий.

Вместе с тем Миссия ООН считает положительным знаком решение Кабинета министров о компенсациях семьям, чьи дома разрушены вследствие конфликта на Донбассе. Однако ряд вопросов вызывает у нее обеспокоенность, в частности условие, согласно которому претендующие на компенсации лица должны проживать в том же населенном пункте, где находится и разрушенное жилье, а также то, что средства на эти нужды будут предусмотрены в бюджете после 2020 года.

Напомним, правящая партия "Слуга народа" намерена завершить реформу децентрализации и провести местные выборы уже в апреле 2020 года.