В Израиле проходят вторые за год парламентские выборы

После выборов в апреле премьер-министр не смог сформировать коалицию.

В Израиле проходят вторые за год парламентские выборы

В Израиле сегодня проходят парламентские выборы, сообщает "Интерфакс-Украина".

Большинство избирательных участков будут работать с 7:00 до 22:00 по местному времени. Согласно последним опросам, основная борьба на выборах в сентябре развернется между партией "Ликуд" Беньямина Нетаньяху и оппозиционным альянсом "Кахоль-Леван". Опросы показывают, что партии могут получить примерно равное количество мест в израильском парламенте.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

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