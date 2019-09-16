Министр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса

В Минздраве отнесли этот вопрос к стандартам лечения.

Министр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису. Об этом министр заявила сегодня на онлайн-встрече по защите прав пациентов, пишет "Укринформ".

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", - сказала Скалецкая.

Напомним, весной этого года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей. Профильный комитет парламента поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях, документ был зарегистрирован в Раде.

Действующее законодательство Украины не разрешает исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения, так как эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, оборот которых в Украине запрещен.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
Блок рекламы


Похожие новости
Министр обороны и глава Генштаба посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на ДонбассеМинистр обороны и глава Генштаба посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе
Министр Кабмина Дубилет раскритиковал обязательное согласие граждан на обработку персональных данныхМинистр Кабмина Дубилет раскритиковал обязательное согласие граждан на обработку персональных данных
Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министрБесплатная правовая помощь - один из приоритетов Министерства юстиции, - министр
В Британии министр по вопросам труда подала в отставку из-за позиции Джонсона по "Брекситу"В Британии министр по вопросам труда подала в отставку из-за позиции Джонсона по "Брекситу"
Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территорияхНовый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
США выделят Украине финподдержку в 2020 году, если предусмотренные на 2019 год $250 млн не будут выплачены, - сенатор ДжонсСША выделят Украине финподдержку в 2020 году, если предусмотренные на 2019 год $250 млн не будут выплачены, - сенатор Джонс
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства ГройсманаКабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Украина выступила за возвращение РоSSии в СЦКК на Донбассе, - ОлиферУкраина выступила за возвращение РоSSии в СЦКК на Донбассе, - Олифер
Новая министр здравоохранения обещает, что правительство повысит рождаемостьНовая министр здравоохранения обещает, что правительство повысит рождаемость
Министр здравоохранения не знает, как будет выглядеть обещанная Зеленским страховая медицинаМинистр здравоохранения не знает, как будет выглядеть обещанная Зеленским страховая медицина
Последние новости
Подгружаем последние новости