Списки удерживаемых в ОРДЛО ведет СБУ, - Денисова

Списки граждан Украины, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Украины, ведет Служба безопасности Украины. Об этом заявила в интервью LB.ua Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Эти списки ведет СБУ . Я только забираю граждан Украины, которые отбыли сроки наказания на неподконтрольной территории. Опять, кстати, буду ехать 12 сентября (интервью было записано 9 сентября – LB.ua) забирать 54 человека. В целом мы забрали около 500 осужденных граждан, 105 – уже на свободе. Им пересчитали срок наказания по "закону Савченко", - сказала Денисова.

"Сотни могут быть", - допустила она, отвечая на вопрос, сколько приблизительно может быть тех, кто удерживается на неподконтрольной территории.

Денисова также уточнила, что в РоSSии и Крыму находятся еще 113 украинцев. "52 человека – в Крыму и 61 – в РоSSийской Федерации", - добавила она.