Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета

В пятницу в горсовете прошли обыски по делу о растрате средств.

Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета
Фото: dumskaya.net

Национальная полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Разыскиваемые фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн гривен.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Политики заключили пари: если Центральный мост в Днепре не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция отпустила черниговского депутата, совершившего смертельное ДТППолиция отпустила черниговского депутата, совершившего смертельное ДТП
Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
Полиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаемПолиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаем
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Полиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста АметоваПолиция раскрыла убийство крымскотатарского активиста Аметова
Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу СкуратовскомуПрокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Скуратовскому
Нападение секретаря Бориспольского горсовета на активиста переквалифицировали
Секретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активистаСекретарь горсовета Борисполя, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, избил активиста
Полиция разыскивает нападавшего на главреда винницкого издания "Вежа"Полиция разыскивает нападавшего на главреда винницкого издания "Вежа"
Последние новости
Подгружаем последние новости