В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Архивное фото
Фото: news.vdv-s.ru

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из боевиков "ДНР", которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Об этом LB.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

"16 сентября, в 11:50, в городе Мариуполь в подъезде многоэтажного жилого дома на лестницами площадке найден мертвым с огнестрельными ранениями гражданина Джулаев, 1991 г. н. Э. Другие данные о погибшем и обстоятельства происшествия выясняются", - сообщил источник.

Ранее, 9 сентября, активист Алексей Липриди сообщил в фейсбуке, что суд Мариуполя отпустил из СИЗО двух террористов.

Роман Джулаев воевал в "Пятнашке". Был задержан в сентябре 2017 года. В мае 2018 года его отпустили под домашний арест. В декабре - снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. В сентяюбре 2019 года Джулаев снова вышел из СИЗО под домашний арест.

Костенко воевал гранатометчиком в т.н. "Республиканской гвардии". Был задержан в июле 2018 года. Он был выпущен под залог в размере 153 тысячи гривен.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
Блок рекламы


Похожие новости
Антикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда ТатьковаАнтикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда Татькова
В Луганской области задержали боевика, который подрывал мосты в ЛисичанскеВ Луганской области задержали боевика, который подрывал мосты в Лисичанске
На выезде из Крыма сдался бывший боевик "ДНР"На выезде из Крыма сдался бывший боевик "ДНР"
На Донбассе в течение недели задержали девятерых пособников боевиковНа Донбассе в течение недели задержали девятерых пособников боевиков
Суд признал законным арест экс-президента Кыргызстана АтамбаеваСуд признал законным арест экс-президента Кыргызстана Атамбаева
Бывшему "министру здравоохранения Крыма" продлили домашний арестБывшему "министру здравоохранения Крыма" продлили домашний арест
Суд не удовлетворил апелляцию ГПУ на отказ арестовать имущество ЮщенкоСуд не удовлетворил апелляцию ГПУ на отказ арестовать имущество Ющенко
Прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РоSSии причастного к катастрофе MH-17 боевика ЦемахаПрокурор Нидерландов призвал Украину не передавать РоSSии причастного к катастрофе MH-17 боевика Цемаха
Московский суд арестовал украинку Пикалову по делу экс-министра АбызоваМосковский суд арестовал украинку Пикалову по делу экс-министра Абызова
Боевики совершили 20 обстрелов на Донбассе в субботу, ранен военныйБоевики совершили 20 обстрелов на Донбассе в субботу, ранен военный
Последние новости
Подгружаем последние новости