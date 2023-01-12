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2023-01-12
Матеріали розвідки США знайдено в особистому кабінеті Байдена – CNN
Секретні документи стосуються України, Ірану та Великобританії, інформує
Матеріали розвідки США щодо України, Ірану та Великобританії знайдено в особистому кабінеті Байдена,
Серед предметів, виявлених в особистому кабінеті Джо Байдена під час перебування його віце-президентом минулої осені, 10 секретних документів, включаючи службові записки розвідки США та інформаційні матеріали, повідомило поінформоване джерело.
Юлія Мельничук, ZN.ua