Матеріали розвідки США знайдено в особистому кабінеті Байдена – CNN

Секретні документи стосуються України, Ірану та Великобританії, інформує ZN.ua.

Матеріали розвідки США знайдено в особистому кабінеті Байдена – CNN

Матеріали розвідки США щодо України, Ірану та Великобританії знайдено в особистому кабінеті Байдена, повідомило джерело CNN.

Серед предметів, виявлених в особистому кабінеті Джо Байдена під час перебування його віце-президентом минулої осені, 10 секретних документів, включаючи службові записки розвідки США та інформаційні матеріали, повідомило поінформоване джерело.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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