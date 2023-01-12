Матеріали розвідки США знайдено в особистому кабінеті Байдена – CNN

Матеріали розвідки США щодо України, Ірану та Великобританії знайдено в особистому кабінеті Байдена, повідомило джерело CNN.

Серед предметів, виявлених в особистому кабінеті Джо Байдена під час перебування його віце-президентом минулої осені, 10 секретних документів, включаючи службові записки розвідки США та інформаційні матеріали, повідомило поінформоване джерело.