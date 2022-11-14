У Херсонській області знайдено тіла фермерів, убитих окупантами

Війська РФ вбили подружжя в погребі на території домоволодіння, інформує ZN.ua.

У Херсонській області знайдено тіла фермерів, убитих окупантами
© Офіс генерального прокурора

У Бериславському районі Херсонської області правоохоронці виявили тіла подружжя-фермерів, які загинули від рук окупантів, інформує офіс генерального прокурора в Telegram.

Зазначається, що у серпні 2022 року під час окупації селища міського типу Архангельське окупанти вбили фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

"При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.


Анна Конюченко, ZN.ua





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