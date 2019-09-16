Умер американский историк-украинист Марк фон Хаген

В 2002-2005 годах он был главой Международной ассоциации украинистов.

Умер американский историк-украинист Марк фон Хаген
Марк фон Хаген

15 сентября в 65 лет скончался американский историк-украинисит Марк фон Хаген. Об этом сообщает журнал «Критика» на фейсбуке.

Марк фон Хаген – профессор кафедры роSSийских и восточноевропейских исследований Колумбийского университета и автор многочисленных исследований по современной истории РоSSии, Украины и Евразии.

В 2002-2005 годах он был главой Международной ассоциации украинистов. Входил в издательский совет журналов Ab Imperio и «Критика».

Еще в1995 году фон Хаген написал статью «Есть ли у Украины история?», которая вызвала научную дискуссию и поставила украинскую историю в международный контекст.

В августе 2009 года на программе «Голос Америки» Марк фон Хаген сообщил, что считает себя и русофилом, и украинофилом, и ему очень больно наблюдать за тем, что происходит за последние два года в отношениях между этими государствами.

В знак уважения, журнал «Киритика» опубликовал небольшой отрывок из текста «Возвращаясь к историям Украины» авторства исследователя:

«Я ошибся, предположив, что украинский язык после русского и польского дастся мне без проблем, но все-таки начал изучать огромную историографию современной Украины, авторства основном диаспорных историков и их студентов (...)

Возможно, именно моя сосредоточенность на конфликтах и сражениях помогла мне сформировать понимание арены украинской истории. Одной из вещей была серьезность политических и интеллектуальных ставок в украинской истории; это утверждение до сих пор сохраняет силу, а в определенном смысле еще и приобрело вес после провозглашения независимости 1991 года».



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