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2019-09-16
В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста
На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского.
Памятник жертвам Холокоста в Богдановке
Фото: facebook.com/eduard.dolinsky
В Богдановке Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.
Об этом сообщил в фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня: "Опомнитесь, ж*ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту", - написал он.
Напомним, в конце августа в Николаевской области вандалы выцарапали свастику на памятнике жертвам Холокоста.
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