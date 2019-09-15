Польский институт нацпамяти остался недоволен заявлением Зеленского по мораторию на поисковые работы

"Это было не то, чего мы ожидали".

Польский институт нацпамяти остался недоволен заявлением Зеленского по мораторию на поисковые работы
Кшиштоф Швагжик
Фото: IPN TV

Вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик заявил, что Украина должна снять мораторий на проведение поисковых работ польскими историками без каких-либо условий.

По его мнению, только в этом случае польско-украинский диалог будет иметь шанс на полный успех, пишет "Польское радио".

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

Вице-президент Института национальной памяти Польши в беседе с агентством РАР подчеркнул, что смена президента Украины дала надежду на изменения в украинской политике по вопросу поисковых работ. При этом, добавил Швагжик, визит нового президента Украины сам по себе еще не принес прорыва, поскольку Зеленский не объявил об отмене моратория, а только сообщил о том, что это произойдет в будущем.

"Необходимо сказать больше: не только не была сделана такая декларация, но и заявление президента также говорило о том, что это, в основном, компетенция украинского правительства, которое формируется, и это должно сочетаться с упорядочением украинских мест памяти в Польше. Это было не то, чего мы ожидали. По крайней мере те, кто рассчитывал на разблокирование возможности проводить работу в Украине", - сказал Швагжик.

Он добавил, что связывать запрет, который украинская сторона ввела в одностороннем виде, с вопросом упорядочения украинских мест памяти, Институт национальной памяти Польши считает нецелесообразным.

"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого сочетать с любыми условиями", - добавил Швагжик.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.

В конце августа 2019 года президент Владимир Зеленский после переговоров с Дудой сказал, что Украина готова снять мораторий и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения. Также он заявил, что Польша должна привести в порядок украинские памятники.

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