Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер стали гостями YES.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на протяжении последних двух дней провел несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино.

Об этом глава государства сообщил в своем фейсбуке.

"Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином. Вечером, во время форума YES, имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Катчером", - написал Зеленский.

Владимир Зеленский и Робин Райт
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский и Робин Райт
Супруги Зеленские в ходе встречи с Милой Кунис и Эштоном Картером
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Супруги Зеленские в ходе встречи с Милой Кунис и Эштоном Картером
В ходе встречи президента Украины с продюсером сериала
Фото: facebook.com/zelenskiy95
В ходе встречи президента Украины с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином

По словам президента, со всеми он имел плодотворную беседу о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии. Речь также шла о путях привлечения инвестиций в киноиндустрию, особенно учитывая то, что Украина сделала первый весомый шаг к внедрению "системы rebates", отметил Зеленский.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе", - призвал глава украинского государства.

Голливудские актеры Робин Райт, Мила Кунис и Эштон Катчер стали секретными гостями 16-й ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Напомним, Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES.

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