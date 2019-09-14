Обыски в банке Порошенко считают незаконными

Документы были переданы силовикам еще в августе.

Обыски в банке Порошенко считают незаконными
Фото: 24tv

Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками полиции, которые проводили 13 сентября следственные действия в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, не имели на это никаких законных оснований.Об этом заявил и.о. председателя правления банка Юрий Белоконь, сообщает "Прямий".

"Сегодня состоялись следственные действия. Проводили эти следственные действия, представители ГБР, с привлечением работников полиции. Хочу сказать о том, что мы не соглашались с таким форматом проведения действий, поскольку никаких законных оснований для проведения таких следственных действий, в таком именно формате с привлечением представителей Национальной полиции и блокирование работы банка - не было. Эти действия не касались деятельности банка и проводимые в отношении одного из клиентов, который обслуживается в нашем банке. Никаких претензий к банку и к данному клиенту - нет. Мы считаем, что такие действия были предвзятыми по отношению к нашему финансовому учреждению, поскольку выемка документов, которые сегодня изымались по данному клиенту, уже состоялась и они были предоставлены добровольно банком ще в августе. Поэтому, все что происходило сегодня, имело формат определенного шоу, наверное. Мы очень надеемся на то, что данные действия, данная акция находится вне политической плоскости. Мы находимся вне политики. Банк направлен на то, чтобы обслуживать своих клиентов, соответственно в рамках действующего законодательства действовать", - заявил он.

Представители ГБР, которые проводили обыски, включая следователем, отказались давать какие-либо комментарии.

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