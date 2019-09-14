Умер боец ВСУ, раненый на Донбассе 10 сентября

Максим Кондратюк получил ранения во время выполнения боевого задания.

Умер боец ??ВСУ, раненый на Донбассе 10 сентября
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В субботу, 14 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВСУ старший сержант Максим Кондратюк. Об этом сообщило Командование Сил спецопераций на странице в Фейсбук.

Кондратюк получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения во время выполнения боевого задания в зоне Операции объединенных сил 10 сентября.

У него остались жена и дочь.

Известно, что 10 сентября на Донбассе четверо военных получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Ранее сообщалось, что 13 сентября при выполнении боевого задания восемь военных получили ранения, один из них - погиб.

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