Почти всех освобожденных моряков выписали из госпиталя, - Денисова

Они отправляются домой в Одессу.

Фото: https://www.#facebook#.com/denisovaombudsman

Почти все освобожденные из роSSийского плена украинские моряки в субботу, 14 сентября отправятся из военного госпиталя в Киеве домой в Одессу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова.

Она добавила, что освобожденные моряки во время встречи интересовались судьбой украинцев, которые пока остаются в тюрьмах на территории РФ или в оккупированном Крыму.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - добавила Денисова.

Напомним, 24 военнопленных украинских моряка вместе с 11 политзаключенными вернулись в Украину 7 сентября. Глава МИД Вадим Пристайко выразил надежду, что очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время.

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