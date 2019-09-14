Законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы

Депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают вернуть в Киеве районные советы и разделить должность мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября, но текст документа пока не обнародован.

Проект закона касается внесения изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве ".

В предварительной редакции законопроекта, которой располагает LB.ua, говорится в частности о том, что "Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет председатель, который назначается и освобождается с должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины". Должность председателя КГГА - не совместима с любыми другими должностями.

К полномочиям главы КГГА, в частности, входит возможность "приостановить действия любого акта местного самоуправления путем выражения протеста в письменной форме с одновременным обращением в суд". Для этого предусмотрены следующие строки: не позднее чем 7 дней - по кадровым назначениям на должности руководителей структурных подразделений исполнительных органов Киевского городского совета и районных в городе Киеве советов; не позднее чем 14 дней - по актах индивидуального действия; не позднее 30 дней - по актах нормативно-правового характера.

Если же глава КГГА не обратился в суд или суд отклонил его иск, то соответствующий акт набирает законной силы.

Также законопроект предлагает восстановить районные советы в Киеве и исполнительные комитеты этих советов. Бюджет Киева будет формироваться из городского и районных бюджетов в столице.

Над текстом законопроекта работал бывший нардеп Юрий Ганущак. Однако в комментарии LB.ua он сказал, что не знает, каким был его финальный вариант. По его словам, похожий проект закона он подавал еше в 2012 году.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя КГГА, но президент Владимир Зеленский до сих пор не уволил его.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого человека по своему усмотрению, а не того, за кого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.