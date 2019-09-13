Президент Европарламента пригласил Сенцова в Брюссель

Президент Европарламента Дэвид Сассоли пригласил освобожденного из плена РФ режиссера Олега Сенцов посетить Брюссель, чтобы Сассоли лично смог вручить ему премию "За свободу мысли" им.Сахарова. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Укринформ".

«Я убежден, что вы знаете - когда речь идет о верховенстве права и правах человека - это все рассматривается не только в комитетах и в других структурах Европарламента, но также на пленарных заседаниях этим вопросам уделяется большое внимание», - сказал Сассоли в ответ на вопрос, продолжит ли Европарламент требовать от РФ освободить остальных политзаключенных, и является ли этот обмен пленными предлогом «простить» РФ нарушения международного законодательства.

Президент Европарламента также отметил, что после лечения и реабилитации Сенцов приглашен в Страсбург или в Брюссель, чтобы лично получить награду - премию имени Сахарова.

«Олег Сенцов был награжден премией Сахарова прошлого года, и он был приглашен прибыть в Брюссель, чтобы получить ее. Мы будем очень счастливы его видеть, когда он выйдет из текущих осложнений. Сегодня на конференции президентов я сказал, что я планирую визит в Украину и сам», - сообщил Сассоли.

Напомним, на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко прошедшей 10 сентября, Сенцов назвал вопрос его участия в политике открытым. "Вопрос относительно политической жизни пока открыт. Я чувствую ответственность перед народом, поэтому буду делать все, что в моих силах", - сказал он.