США выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на Донбассе

Украина уже установила четыре цифровых передатчика и до конца года получит еще семь передатчиков.

США выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на Донбассе

США выделили около миллиона долларов на оборудование для телерадиовещания, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и оккупированный Донбасс. Об этом сообщает ресурс «Крым.Реалии» со ссылкой на заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Кент, в свою очередь, сказал об этом 13 сентября на пресс-конференции посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях в Киеве

«USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи», – сказал Кент.

Глава отдела теле- и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко, отметил, что Украина уже установила четыре цифровых передатчика.

«Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с АР Крым», - добавил он.

По его словам, до конца этого года Украине передадут еще семь передатчиков.

Издание также напомнило, что в сентябре Крымская правозащитная группа установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Помимо этих бюджетных средств, США разблокировала более $390 млн военной помощи Украине.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
США предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территорииСША предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территории
С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военныхС начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены шестеро военных
Зеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войскЗеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войск
На Донбассе погиб нацгвардеецНа Донбассе погиб нацгвардеец
На Донбассе погибли двое украинских военныхНа Донбассе погибли двое украинских военных
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Шестеро военных получили ранения и травмы на ДонбассеШестеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
За сутки на Донбассе ранен один военнослужащийЗа сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Германия и США не признают "выборы" в оккупированном Россией КрымуГермания и США не признают "выборы" в оккупированном Россией Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости