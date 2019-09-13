Умер автор снимка с танками на площади Тяньаньмэнь

В Индонезии в возрасте 64 лет умер Чарли Коул, сделавший знаменитый снимок человека, на которого двигается колонна танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Об этом пишет BBC.

Фотография стала символом подавления студенческих протестов в Китае, в ходе которых, по неофициальным данным, погибли сотни или даже тысячи человек; официальных данных о числе погибших нет, в материковом Китае власти запрещают даже упоминание событий на площади Тяньаньмэнь.

За этот снимок Коул получил награду World Press Photo в 1990 году. Он был одним из четырех фотографов, которым удалось снять этот эпизод.

Коул ожидал, что мужчина с фотографии вот-вот погибнет и чувствовал, что обязан запечатлеть эту сцену, рассказывал он позднее. Но неизвестного протестующего увели два человека, и его дальнейшая судьба до сих пор остается неизвестной.

Фотограф понимал, что его обыщут, и спрятал еще не проявленную пленку в ванной комнате. Вскоре в его номер действительно ворвались сотрудники китайских спецслужб и провели обыск, но пленку так и не обнаружили.

В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления, более миллиона человек, заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.

Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, военные открыли огонь по безоружным демонстрантам. На площади и в ее окрестностях множество людей было убито и ранено.

Позднее власти страны сообщили, что на площади не погиб ни один человек. В действительности же погибло, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.