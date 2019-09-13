Президенты Украины и Эстонии встретятся третий раз за полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетит Эстонию.

Об этом он сказал после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией. "С мая этого года мы встречаемся с госпожой президентом уже второй раз", – сказал президент Украины.