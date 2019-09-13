Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"

"Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия парламента".

Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"
Фото: Сергей Нужненко

Бывший заместитель главы Администрации Петра Порошенко заявил, что Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера".

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко, который утверждает, что нынешняя власть вынуждена обсуждать эту "формулу" в том числе потому, что на нее дал согласие бывший президента Петр Порошенко.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ", - говорится в твиттере Елисеева.

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. РоSSия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Украина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛОУкраина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛО
Украина заявила отвод председательствующему судье по делу "скифского золота"Украина заявила отвод председательствующему судье по делу "скифского золота"
Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - ГончарукУкраина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук
Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информацииУкраина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информации
Украина перестала направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних договоров, - росСМИУкраина перестала направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних договоров, - росСМИ
Денисова: указы о помиловании россиян никогда не опубликуютДенисова: указы о помиловании россиян никогда не опубликуют
Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентябряУкраина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября
Украина презентовала Еврокомиссии новую модель отделения оператора ГТСУкраина презентовала Еврокомиссии новую модель отделения оператора ГТС
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИДПравительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продленияШустер подписал контракт с телеканалом "Украина" на два года с возможностью продления
Последние новости
Подгружаем последние новости