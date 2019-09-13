Коломойский: в Украине нет олигархов

"Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять".

Коломойский: в Украине нет олигархов
Фото: стопкадр видео

Бизнесмен Игорь Коломойский не считает себя олигархом и настаивает на том, что сегодня в Украине олигархов нет. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Я - не олигарх. Я не согласен. Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять", - пошутил Коломойский в ответ на реплику журналиста, назвавшего его олигархом, бизнесменом, у которого есть влияние на власть.

"А какая власть у меня есть? Зачем мне нужны депутаты? Какие законы они будут лоббировать для меня", - добавил бизнесмен.

Также он отрицает, что Игорь Палица является подконтрольным ему депутатом, назвав его просто товарищем.

"Палица - не мой депутат. Он мой товарищ, друг и партнер, когда является депутатом. Последнее время он все время какой-то депутат, поэтому он не может заниматься бизнесом", - заявил Коломойский.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в ПриватбанкеКоломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке
США предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территорииСША предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территории
Коломойский: из Украины не уеду, потому что все растащат
Коломойский опасается "кровавой революции" в случае неправильного запуска рынка землиКоломойский опасается "кровавой революции" в случае неправильного запуска рынка земли
Коломойский: я не могу появляться там, где есть ЗеленскийКоломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский
Коломойский назвал смешными слухи о теневом премьерстве Хорошковского
Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в УкраинеПорошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - ПорошенкоУкраине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - Порошенко
Представительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИПредставительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости