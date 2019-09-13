Порошенко: роспуск ЦИК отбрасывает Украину в роSSийский стиль проведения выборов

"Главным достижением 2019 все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине".

Порошенко: роспуск ЦИК отбрасывает Украину в роSSийский стиль проведения выборов
Фото: Михаил Палинчак

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал принятие закона об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. По его мнению, он отбрасывает Украину назад в роSSийский стиль проведения выборов. Об этом заявил в своем фейсбуке.

"Главным достижением 2019 все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине. В течение избирательного процесса ЦИК продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом. В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: «Опора», Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию", - отметил Порошенко.

Напомним, Верховная Рада сегодня распустила ЦИК голосами 341 депутата по причине "политической предвзятости Центризбиркома".



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