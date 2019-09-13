"Слуга народа" пока что не будет отстранять Геращенко от участия в пленарных заседаниях

Глава фракции заявил, что у парламента есть "дела поважнее".

"Слуга народа" пока что не будет отстранять Геращенко от участия в пленарных заседаниях
Давид Арахамия
Фото: Макс Левин

Верховная Рада пока что не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний. Об этом сегодня сообщила глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Лига.нет".

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущение среди депутатов Слуги народа. Намерена ли фракция вернуться к отстранению позже, политик не уточнил.

Напомним, накануне регламентный комитет парламента рекомендовал отстранить Геращенко от 5 пленарных заседаний (максимальный срок , предусмотренный законом о регламенте) за высказывания в зале заседаний. В своем выступлении в парламенте Геращенко упомянула "зеленых человечков", захвативших Крым в 2014 году, депутаты от "Слуги народа" восприняли это на свой счет.

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