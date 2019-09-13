Зеленский не назначил 66 судей в течении более трех месяцев

У президента - церемониальная роль в назначении судей.

Зеленский не назначил 66 судей в течении более трех месяцев
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший совет правосудия направил президенту Владимиру Зеленскому 14 представлений о назначении 66 судей. Об этом говорится в ответе ВСП на запрос LB.ua.

"По поводу поданных президенту представлений Высшим советом правосудия о назначении судей на должности судей информируем, что с 20 мая 2019 года президенту было внесено 14 представлений о назначении 66 судей", - отмечает пресс-служба ВСП.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что не будет задерживать назначение судей, как его предшественник Петр Порошенко.

«Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тысяч вакансий должны быть заполнены еще до нового года. Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время», — также сказал Зеленский 2 сентября во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

Как известно, президент играет церемониальную роль в назначении судей.

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