Зеленский: снятие санкций с РоSSии — недопустимо

Президент выступил на Ялтинской европейской стратегии.

Снятие международных санкций с РоSSии — недопустимо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем выступлении на 16 конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), передаёт корреспондент LB.ua.

"Что необходимо для нашего общего счастья? Побороть врагов. И речь не только геополитике... Война, бедность, коррупция и, извините, зависть", — заявил президент.

По словам Зеленского, один из действенных механизмов для установления мира в Украине — это санкции в отношении РоSSии. Их снятие — недопустимо, пока в Украине не будет установлен мир.

"Я благодарен нашим международным партнёрам. Но иногда они говорят о возможности снятия санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Мы теряем людей", — отметил президент, что в зале сопроводили аплодисментами.

Глава государства подчеркнул о необходимости начала реальной борьбы с коррупцией.

"И в нашей команде уже устанавливается хорошая традиция: чем хуже к нам относятся, тем лучше у нас получается... Так будет и с борьбой с коррупцией... Преступники должны быть на нарах, а не Мальдивах", — добавил Зеленский.

Зеленский призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. В частности, в ближайших планах — реализация целого ряда проектов, включая развития кинематографа, туристических центров на Черноморском побережье и в Карпатах.

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