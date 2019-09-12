Кличко уверен в победе на выборах

Главным конкурентом действующий мэр считает вызовы, которые есть в Киеве.

Кличко уверен в победе на выборах
Фото: Макс Левин

Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева.

выборы выиграю", - заявил он в комментарии LB.ua.

На вопрос о конкурентах Виталий Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".

Ранее сообщалось, что Кличко инициирует консультации о роспуске Киевсовета 8-го созыва.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, но окончательное решение остается за президентом.

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