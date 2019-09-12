Главным конкурентом действующий мэр считает вызовы, которые есть в Киеве.

Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева .

"Я выборы выиграю", - заявил он в комментарии LB.ua.

На вопрос о конкурентах Виталий Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве , и этих вызовов очень много".

Ранее сообщалось, что Кличко инициирует консультации о роспуске Киевсовета 8-го созыва.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, но окончательное решение остается за президентом.