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2019-09-12
Кличко уверен в победе на выборах
Главным конкурентом действующий мэр считает вызовы, которые есть в Киеве.
Фото: Макс Левин
Виталий Кличко уверен в победе на выборах мэра Киева.
"Я выборы выиграю", - заявил он в комментарии LB.ua.
На вопрос о конкурентах Виталий Кличко ответил: "Главный конкурент - те вызовы, которые есть в городе Киеве, и этих вызовов очень много".
Ранее сообщалось, что Кличко инициирует консультации о роспуске Киевсовета 8-го созыва.
Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, но окончательное решение остается за президентом.
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