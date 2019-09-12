Президента Словении призвали подать в отставку из-за высказываний про Украину и Турцию

Он заявил о том, что Турции и Украине должен быть предоставлен особый статус в Евросоюзе.

Президента Словении призвали подать в отставку из-за высказываний про Украину и Турцию
Борут Пахор

В Словении 28 представителей интеллигенции написали открытое письмо президенту Боруту Пахору, в котором призвали подать его в отставку из-за заявлений предоставить Украине и Турции "особый" статус в Европейском Союзе. Об этом сообщает RTV.

"На прошлой неделе президент Борут Пахор сделал неуместное, необоснованное, ксенофобное и объективно политически и дипломатически вредное заявление для Словении о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на полное членство в ЕС", - сказано в письме.

По мнению интеллектуалов, Пахор нарушил декларацию и стратегию внешней политики Словении, из-за чего он должен уйти в отставку.

Также отмечается, что подобные заявления могут повлиять на международное доверие к Словении, а также на ухудшение экономических отношений с Украиной и Турцией.

Кроме того, интеллигенция заявила в письме, что позиция президента, помимо прочего, противоречит документу Словенско-Турецкого стратегического партнерства, который он и президент Турции Эрдоган подписали 3 марта 2011 года. В нем, в частности, сказано: "Мы привержены вступлению Турции в Европейский Союз".

Несмотря на высказывания президента, министр иностранных дел Словении Миро Церар в свою очередь заявил, что «официальная позиция Республики Словения ясна и ратифицирована в Национальном собрании - Словения поддерживает переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз».

Напомним, министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме предложил отменить безвиз для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию. Он считает, что украинцы-мигранты отбирают работу у эстонцев. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу возразил своему коллеге. Он подчеркнул, что отменить безвизовый режим для Украины невозможно, к тому же это не в интересах Эстонии.

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