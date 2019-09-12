В Раде девятого созыва впервые не хватило голосов для принятия решения

Монобольшинство не собралось после обеденного перерыва.

Верховная Рада отказалась сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог.

За это решение проголосовали 223 народных депутата при 226 минимально необходимых.

Это первый случай в девятом созыве, когда монобольшинство "Слуги народа" не смогло собрать достаточное количество голосов для принятия необходимого ему решения.

Сам законопроект принят за основу голосами 248 депутатов.

Это первый законопроект, который был вынесен на рассмотрение во время вечернего заседания.

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