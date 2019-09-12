ГБР проводит обыск в "Укроборонпроме" и на предприятиях-спецэкспортерах

Подробности обещают сообщить позже.

ГБР проводит обыск в "Укроборонпроме" и на предприятиях-спецэкспортерах
Фото: ukroboronprom.com.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром", а также на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", - пояснил Труба.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - добавил он.

Глава ГБР пообещал сообщить больше подробностей позже.

Напомним, накануне руководитель одного из предприятий "Укроборонпрома" попался на миллионной растрате.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
В Мэрии Кривого Рога провели обыскВ Мэрии Кривого Рога провели обыск
Рада в этом месяце не будет проводить "час вопросов к правительству"Рада в этом месяце не будет проводить "час вопросов к правительству"
В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"
ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ АласанииГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании
Оккупанты снова проводят обыски у крымских татарОккупанты снова проводят обыски у крымских татар
У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗомУ активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом
РоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные ученияРоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения
ГБР пришло с обыском в Одесский облсовет (обновлено)ГБР пришло с обыском в Одесский облсовет (обновлено)
ГБР проводит обыски в Одесском облсоветеГБР проводит обыски в Одесском облсовете
Следователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной УкраинеСледователи ГБР устроили обыски на таможнях в Западной Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости