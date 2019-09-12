Севрук уволен с должности первого заместителя генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил своего первого заместителя Юрия Севрука, говорится на сайте ГПУ.

Севрук занимал эту должность с июля 2015 года, когда он заменил попавшего в скандал Владимира Гузыря. До этого Севрук был начальником главного управления надзора по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме Севрука, с занимаемой должности уволен начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимир Бедрикивский.

Напомним, новым первым заместителем генпрокурора стал Виталий Касько, его назначили 6 сентября.