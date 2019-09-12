Двое депутатов от "Слуги народа" публично извинились за кнопкодавство

Они пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

Пойманные на кнопкодавстве депутаты от партии "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук публично извинились за этот поступок.

Об этом сообщает УНН.

Извинения прозвучали в сессионном зале в начале утреннего заседания.

"Я хочу извиниться за то, что получилось, в моих действиях не было никакого умысла. Это все было в турбо-режиме, получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы за эти законы действительно мы проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце", - сказал Литвиненко.

При этом он пообещал передать месячную зарплату в благотворительные фонды.

Копанчук, в свою очередь, тоже извинилась и тоже пообещала отдать зарплату на благотворительность.

Перед этим заместитель главы фракции Александр Корниенко извинился за нарушителей от имени фракции, а сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предложила рассмотреть этот вопрос на регламентном комитете.

Напомним, в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении мандата за кнопкодавство. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию.

Ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук анонсировал запуск системы голосования "Рада-4" с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. По словам политика, новая система может быть готова к эксплуатации 2020 после зимних каникул.

10 сентябоя представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Ковалев нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу.

11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.