Задержанный за взяточничество и.о. начальника Николаевского облавтодора уволен, - "Укравтодор"
В Службе автомобильных дорог Николаевской области проведут аудит.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".
"Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Службу автомобильных дорог Николаевской области был направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка.
В ведомстве заверили, что будут способствовать расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.
Напомним, в среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. В НАБУ сообщили, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.
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