Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа

Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября.

Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Фото: 112

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

За это решение проголосовали 16 членов комитета, двое высказались против и семеро - воздержались.

Как сообщалось ранее, Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИКа уже в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

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