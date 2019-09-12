НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)

Андрея Максименко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Фото: 7kanal.com.ua

В среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

Об этом сообщает "7 канал".

Максименко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

Действия чиновника квалифицировали по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса.

Фото: 7kanal.com.ua

Максименко появился в Николаевской области в средине 2017 года. Сначала он был советником главы облгосадминистрации, а позже выиграл конкурс и был назначен назначен начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА. В феврале 2018 года Максименко стал замруководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.

Напомним, в июне жители Николаевской области перекрывали трассу Н-11 "Днепр - Николаев", требуя ремонта автодороги.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взяткиГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взятки
СБУ разоблачила мошенника, который представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньгиСБУ разоблачила мошенника, который представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги
Зеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУЗеленский назначил главного разведчика Бухарева первым заместителем главы СБУ
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнениеПервый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)
Трое заместителей главы Нацполиции уходят в отставкуТрое заместителей главы Нацполиции уходят в отставку
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбыРада приняла в первом чтении законопроект о реформе госслужбы
СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской областиСБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости