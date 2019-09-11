Освобожденный Сущенко не собирается идти в политику, он дальше будет работать журналистом
Сущенко будет работать в штате "Укринформа" как собственный корреспондент.
Украинский политзаключенный, освобожденный из РоSSии журналист "Укринформа" Роман Сущенко не намерен идти в политику. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает "Укринформ".
"О политике не думал. Я определился с будущим", - сказал он.
Он отметил, что хочет вернуться к творчеству и заниматься журналистикой. "Я уже написал заявление и сейчас уже в штате «Укринформа» в должности собственного корреспондента. Дальнейшие мои перспективы мы еще с гендиректором не обсуждали ", - сказал Сущенко.
Журналист также отметил, что в дальнейшем намерен заниматься деятельностью в сфере освобождения политзаключенных. Сущенко уже беседовал с юристами, он рассматривает возможность создания структуры, которая бы занималась политическими заключенными.
"Кроме того, надо помогать и тем, кто на оккупированных территориях ", - добавил Сущенко. Журналист также планирует организовать аукцион по продаже своих картин для поддержки украинских политзаключенных в РоSSии.
Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.
9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.
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