Сущенко снял плакат "Свободу Сущенко" с фасада "Укринформа"

"Этим жестом завершающим я хочу завершить эту досадную историю".

Фото: Lb.ua

Освобожденный из роSSийского заключения журналист Роман Сущенко снял плакат с надписью "Свободу Сущенко", который почти три года висел на фасаде здания информационного агентства "Укринформ", где он работает.

"До этого момента я не верил в чудеса. Оказывается, чудеса бывают. Я вернулся, рад вас всех видеть. И этим жестом завершающим я хочу завершить эту досадную историю", - сказал он с балкона "Укринформа".

Фото: facebook/Марина Сингаївська

Фото: Lb.ua

Позже на пресс-конференции Сущенко рассказал, что намерен вернуться к работе в агентстве.

"Я уже в штате на должности собственного корреспондента. Дальнейшие мои перспективы еще с гендиректором не обсуждали", - сказал он.

Также Сущенко собирается заниматься публичной деятельностью в сфере освобождения политзаключенных.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РоSSии сограждан, в том числе Роман Сущенко, а также 24 моряка, которые РоSSия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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